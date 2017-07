Los engaños en la renovación de los cazas españoles

El gasto en aviones por parte del Ministerio de Defensa de España, está lleno de despilfarros, gastos en aviones que no sirven y retrasos en las entregas que cuestan millones al contribuyente.

Patrulla Águila. Foto: Marta Jiménez cc

Una de las muchas peculiaridades de nuestro modelo de defensa es su dependencia de sistemas de armas que las peores características posibles. Tienen unos costes muy elevados tanto en su diseño y fabricación como en su vida útil. Su entrega siempre se hace demasiado tarde y en condiciones tecnológicas superadas, por lo que hay que estar constantemente introduciendo mejoras de nuevo a costes elevados, y, en el mejor de los casos, se acaban volviendo obsoletas sin llegar a hacerse un uso significativo de ellas, con lo que hay que volver periódicamente a sustituirlas por otros sistemas de armas más modernos que, de nuevo, vuelen a caer en el mismo círculo vicioso.

Es el caso de los actuales aviones de combate Harrier de la Armada española y del Programa de Futuro Avión de Combate (FACA), actuales F18, ambos ejemplos esclarecedores de los que parece que no vamos a aprender.

Los aviones de despegue vertical HARRIER

La compra de los Harrier se hizo conjuntamente entre los ejércitos de EE.UU., Italia y España, para abaratar costes. En 1983 España adquirió a McDonnell Douglas estos aviones de despegue vertical para dotar al portaaviones español Príncipe de Asturias. Los 12 primeros aviones se entregaron en 1988. Las siguientes ocho unidades en 1993 (se encargaron en 1990) y en el año 2000 empezó el programa de “actualización” y modernización de estos aviones de guerra [1].

Su vida útil se preveía que se agotara en 2024 y fueran dados de baja, pero el año 2015, un memorando de entendimiento con la empresa fabricante, prolongó la vida de estos aviones hasta 2034, introduciéndose más adelante en los presupuestos generales de 2016 una partida de 47´6 millones de euros para modernizar los AV-8B, que tras la modernización pasarán a ser los AV8B Harrier Plus, dotados con un mando multimodo AN/APG-65 [2].

En la actualidad contamos con 16 de estos aparatos, 12 en pleno servicio y cuatro declarados de baja a la espera de una nueva actualización. Una de sus grandes proezas ha sido participar en la operación “Deny Flight” en Bosnia Herzegovina.

Actualmente operan en el LHD Juan Carlos I, un portaviones que deja de ser útil si no lleva aviones de despegue vertical y cuyo coste superó los 500 millones de euros. Así, de no contar con los Harrier o con otros aviones que los sustituyan, tendríamos un portaviones que descendería de categoría si no cuenta con aviones de despegue vertical (pasaría a ser portahelicópteros) y los únicos que para la Armada cumplen las condiciones necesarias son los F-35.

El Programa FACA, los famosos F18 del ejército español

El programa FACA dio a España, igualmente con prolongados plazos de entrega, los 96 aviones de combate F-18 que compró (24 de segunda mano) y que deberán ser sustituidos en 2025, al llegar a las 7.000 horas de vuelo [3]. Actualmente se mantienen en uso 86 de estos aparatos, que también han ido sufriendo mejoras en el largo período de su uso.

La apuesta por los F35

Con todo, el ejército y la armada apuestan por comprar 60 F35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin [4] para sustituir a los F18 y los Harrier actuales.

Por otra parte, las noticias en prensa [5] son contradictorias. Unas afirman que hay conversaciones con el fabricante Lockheed Martin para su adquisición a un precio asequible [6]. Pero otras dicen que Defensa los descarta [7]. La alternativa serían los Eurofighter europeos, en cuya fabricación participa España.

Desde los defensores de la compra se piensa en un número de entre 45 y 50 aviones para el ejército del aire y 15 para la Armada, según informa El País [8]

El competidor: el Eurofighter europeo y español

España se ha gastado ya 10.600 millones de euros en el avión de combate europeo, Eurofighter, que parece ahora que no va a comprar.

Por lo tanto, la opción por comprar el F-35 no dejaría retornos en la industria española y, nuevamente, la política industria española estaría en entredicho dado que hace años se optó por el Eurofighter y ahora se abandonaría este multimillonario proyecto por falta de previsión y planificación rigurosa.

Además, la opción Eurofighter también está muy cuestionada en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, Austria [9] ha renunciado a su flota de Eurofighter.

Las más que fundadas dudas sobre el F-35

Pero esta asombrosa adquisición tiene algunos datos añadidos que conviene no perder de vista;

El gasto que se prevé que realice España por los F35 superará los 6.000 millones de euros en un escenario optimista en el que los aviones bajen de precio. Y para la compra de entre 60 y 65 unidades. La estimación nos parece dudosa porque Australia 10]

El programa F-35 ha costado ya a USA, en 2013, 395.000 millones de dólares 11]

Hay noticias que hablan de un precio de hasta 120 millones de € por aparato 12] actualmente, el precio se encuentra en los 206’3 millones de dólares 13] , con todo instalado . Eso sí, están esperando que cuando el avión entre en plena fase de producción, en 2019, su precio baje a una horquilla entre los 80 y los 110 millones de €, aunque estas cifras parecen cada día más inverosímiles: en la anterior remesa vendida, en 2012, el precio medio fue de 213 millones de €, con una bajada de sólo un 5 %.

El precio que se maneja por los comentaristas en Defensa, habitualmente no incluye el motor, lo cual, aunque sorprendente, es una práctica bastante habitual en este tipo de contratos. El motor se calcula que puede estar alrededor de 23'03 millones de dólares por unidad.

Mejoras y modernizaciones se calculan ahora en torno a los 32'07 millones de €, por cada aparato.

Otro precio del que no se suele hablar mucho es de los cascos de los pilotos de F-35: 400.000 $ por unidad. Son cascos que sustituyen a las pantallas de datos del avión por la visera del casco y permiten una visión de 360º, gracias a 6 cámaras infrarrojas situadas en el exterior del avión. Esta moderna tecnología también está teniendo problemas. Así, cuando hay turbulencias, las imágenes tienen retardo y provocan mareos. Tampoco funciona la función de visión nocturna que provoca un resplandor verde que oscurece las imágenes. También funciona mal la capacidad de compartir datos con otros F-35, que sólo funciona bien con hasta 3 F-35. Con 4 se producen problemas de comunicación que crean imágenes inexactas para los pilotos

Los problemas en la fabricación han sido continuos: por un lado, ha habido problemas en los motores. Una auditoría sobre el F-35 indica que el programa ha sido vuelto a revisar varias veces desde el 2001; la primera vez en 2004 por problemas de peso y rendimiento; en 2007 por aumento del coste y retrasos; en 2010 porque la JPO declaró que el programa excedía el aumento de los límites de los costes críticos establecidos por la ley Nunn-McCurdy; y que durante 2011 y 2012 la JPO realizó varias acciones para reestructurar profundamente el programa, con más financiación, ampliando los plazos de entrega y reduciendo los aviones a suministrar a corto plazo, retrasando la adquisición de 410 aviones hasta el 2017.

Además, también indica que los datos de calidad muestran una ligera mejoría: en la primera preserie se necesitaron 972 acciones de calidad por avión; en la cuarta había disminuido a 859, representando una media de coste del 13,11%.

Con estos datos, no es extraño que las dudas hayan comenzado a aparecer 20] Canadá, en 2015 se retiró del programa. Canadá es uno de los 9 socios del programa F-35 y su participación es del 2 %. En la práctica, todos los países pertenecientes al consorcio que tiene previsto adquirir 2.400 aparatos –EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y Turquía- han expresado alguna vez sus dudas acerca de si acabarán cumpliendo sus respectivos compromisos de adquisición de la aeronave.

Como la descoordinación militar nunca para, la Marina estadounidense anunciaba en 2015 21] ‘Small Diameter Bomb II’ –SDB II, ‘Bomba de Pequeño Diámetro’- que es capaz de apuntar a objetivos móviles a distancias de hasta 70 km y podría estar listo en 2017. La SDB II se integra sin ningún problema en el F-35A de la Fuerza Aérea… pero no en el F-35B en su actual configuración.

Los ingenieros del F-35 se excusan aduciendo que no estaba previsto que la Marina usara también la bomba SDB II. Añaden que no supondrá mayor problema adaptar el compartimento del F-35B gracias al tiempo de siete años del que disponen. Además, prefieren esperar a que la SDB II esté totalmente desarrollada antes de efectuar cambios en la arquitectura del avión. Hasta entonces, tampoco podrán calcular el coste de la posible adaptación.

Es necesario llevar el debate a unos parámetros más racionales y menos militaristas

Con los datos que aportamos antes, se puede ver que, para Defensa, el debate está posicionado en qué modelo comprar. Ni se entra en discutir la alternativa: ¿es necesario para la defensa de España comprar alguno de los modelos o cualquier otro? No se debaten otros parámetros que son tan o más importantes. Algunos serían los siguientes:

¿Qué queremos defender y cómo? Estos serían los debates principales, los más importante, las clave. Y en este debate intervendrían cuestiones tales como qué tipo de defensa necesita o quiere la sociedad española. Sin embargo, en la política española no hay ni rastros de estos debates, que son los que cimentan toda la cadena de toma de decisiones. ¿Quién se aprovecha de ello? Los militares que, ante la falta de debate y decisión de la sociedad, siguen comprando armas sin ninguna cortapisa.

¿Queremos una defensa ofensiva o defensiva? Porque los Eurofighter y los F-35 son armas eminentemente ofensivas, de ataque, de proyección como se dice ahora (invasión, como se decía antes). ¿Podríamos estar más seguros, de una manera meramente defensiva comprando otros materiales o utilizando los miles de millones que vamos a gastar en cazas en el futuro para fomentar otro tipo de políticas más pacíficas y noviolentas que enfrenten de manera creativa y constructiva algunos de los problemas que tiene España como la emigración y la cooperación para el desarrollo de los países de nuestra ribera sur?

¿Cuántos cazas necesita la Defensa Nacional? Actualmente tenemos 16 Harrier de despegue vertical y 96 F-18 (84 en uso). El total son 112 cazas. Ahora la horquilla se sitúa entre 60 y 65. Es evidente que el número que teníamos antes era desorbitado, ahora se quieren comprar un 42 % menos. Nos alegramos de la reducción del número de unidades, aunque suponemos que el coste será otro cantar. ¿Son muchos, pocos, son suficientes, exagerados? ¿Dónde está el debate y los razonamientos que ofrecen los militares?

Los vaivenes en la planificación de la política de defensa y en su política industrial. Hasta hace unos meses era incuestionable para los militares la necesidad de invertir en armamento propio (español o de la Unión Europea), se veía como más barato, generador de retornos a la industria española y de empleo. Sin embargo, ahora para argumentar la compra de los F-35 se dice que es mejor, en materia de repuestos, no tener todos los huevos en la misma cesta. De los retornos y del empleo patrio no se comenta nada.

Son las cuentas de la lechera. Anuncian un gasto de 6.000 millones de euros para adquirir entre 60 ó 65 F-35 con la promesa de que el precio unitario bajará. Por lo tanto esperan comprarlos a entre 92'3 y 100 millones de € el caza. Sin embargo, el precio actual es de 206'3 millones de dólares.

El despilfarro. ¿Se consideran ya tirados a la basura los 10.600 millones de € gastados, o malgastados, en el desarrollo del Eurofighter?

Las consecuencias políticas. ¿Hay algún responsable político de este despilfarro y de los vaivenes en la toma de decisiones? ¿Cómo rinden cuentas? ¿Quién se las pide?

¿Es el momento de tomar la decisión? Evidentemente no. Parece que los criterios que se están usando, militarmente, son los que les conviene a la Armada. Ellos necesitan aviones de despegue vertical, pero los necesitan para 2034. Un futuro muy lejano. Parece que han pensado ahorrar en este rubro uniendo su pedido al del Ejército del Aire. Pero a ellos sí les corre más prisa, sus aviones tienen una vida útil hasta 2025, un plazo más breve. El ahorro para la Armada lo acabaríamos pagando todos los españoles con un modelo de avión que está muy en entredicho técnicamente.

¿Es una cuestión de prestigio militar? En las clasificaciones internacionales de potencia militar, uno de los criterios que más cuentan para que un país se ubique entre los primeros puestos es la posesión de un portaaviones. ¿Necesita España un portaaviones como el Juan Carlos I? ¿Qué queremos invadir? ¿Es esta la política de Defensa que deseamos? ¿Nos sobra el portaaviones Juan Carlos I y sus 16 Harrier de despegue vertical o sus 15 F-35?

¿Qué tiene que ver todo este gasto con la deuda de 30.000 millones de los PEAS? Mucho. Se acumulará a ella y, por lo tanto, la hará mucho más difícil de pagar. La burbuja militar se agrandará en un gran porcentaje y la sociedad española habrá de pagarla a través de impuestos y dejando de gastar dinero en gasto social. Como ven, empezar a analizar una compra concreta de material militar (los F-35 yankis) nos ha llevado a cuestionar la supuesta excelencia tecnológica de la industria militar, la mala práctica en cuanto a planificación y gasto del Ministerio de Defensa, la falta de democracia en las tomas de decisiones en Defensa, la política militar de carácter ofensivo de España, la sinrazón del gasto militar que impide gastos sociales, la deuda y el despilfarro militar, la impunidad de los que toman decisiones en materia de Defensa y la descoordinación de todo el modelo.

Nos parecen razones suficientes para proponer que antes de todos estos gastos haya en España un debate serio, profundo y plural (es decir, no solo entre los sectores vinculados a la industria militar o al ejército) sobre política de Defensa.