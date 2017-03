Las armas de la III Guerra Mundial serán “Made in Spain”

Foto: Pedro Morenés en en Aniversario de la Legión

Siguiendo los mismo pasos que hizo con el ministro de Cultura Ignacio Wert, el Gobierno del Partido Popular coloca a otro de sus exministros sin experiencia ni carrera diplomática previa al frente de una de las embajadas más importantes para nuestra política exterior. El exministro de Defensa, Pedro Morenés, ha sido el elegido para habitar el consulado español en Washington y ser el puente diplomático entre el Gobierno de Trump y el de Mariano Rajoy.

Que una persona tan importante para la industria armamentística española y con contactos globales en ese campo haya sido la elegida para ser el contacto con el Gobierno de Trump, después de que anunciara sus intenciones de incrementar considerablemente el gasto militar -un aumento equivalente al 2% de su PIB- es de todo menos una casualidad.

Durante los años que Morenés estuvo a la cabeza del Ministerio de Defensa la industria del armamento de España ha sufrido un crecimiento sin precedentes, pasando de no aparecer en las listas de los países exportadores de armas a convertirse en la 6ª potencia mundial en la exportación de armamento. Ventas al exterior que no están libres de polémicas al ir dirigidas a países de Oriente Medio -autorizadas por el Gobierno- donde existen conflictos bélicos y que por lo tanto no deberían ser autorizadas.

El “polo militar industrial”, tal y como el mismo Morenés lo llamó, no ha parado de crecer desde que el ministro entrara en el Gobierno. Por supuesto, las empresas a las que estaba relacionado el ministro antes de ocupar el cargo público han sido de las más beneficiadas. Durante el mandato de Morenés, las empresas relacionadas a su carrera como el grupo Segur, MBDA y la comercializadora de las prohibidas bombas de racimo y anterior empresa de Morenés Instalaza, han ingresado 115 millones de euros en contratos públicos durante esta etapa. La gran mayoría de estos contratos se hicieron por el procedimiento negociado sin publicidad, la mejor modalidad si quieres conceder un contrato a una empresa concreta.

Es por ello también que Morenés era el preferido por el Gobierno de Trump. Encaja perfectamente con los cánones de “político” que defiende el presidente de los Estados Unidos: empresario de éxito que vela por los intereses de la industria privada de su país, aunque eso signifique vender armas a países en conflicto o que puedan acabar en manos de grupos terroristas. Tanto la Administración Trump como el Pentágono habían mostrado su admiración por este hombre de negocios de la industria de las armas, bien conocido por todo país que quiera empezar una guerra.

El movimiento del Gobierno del Partido Popular queda bastante claro: Si Trump quiere “make America great again” a base de esas nuevas guerras que quiere ganar o de una III Guerra Mundial, que lo haga con armas “made in Spain”.