La Comunidad Por El Clima, el nuevo greenwashing de Coca Cola

Recientemente era trending topic #PorElClima. Pero no se ilusionen, no era ninguna iniciativa basada en la disminución del consumo mediante la reducción y la reutilización, sino la nueva estrategia que unas cuantas empresas han creado para vendernos que sí están “actuando por el clima”. Entre ellas, destacan empresas tan sostenibles como FCC, Ferrovial o Coca Cola. Precisamente esta última era la encargada de patrocinar la presentación oficial del programa Por El Clima.

Foto: "Educación Zero" Antonio Pérez cc

Parémonos un poco en dicha presentación. Sobre el escenario, una mujer y un hombre que simulan realizar actos diarios y en el que se nos invita, entre otros, a reducir nuestro consumo de agua. Su sketch da paso a las diversas “mesas redondas”, por llamarlo de alguna manera, en la que lejos de generarse un debate se convierte en un publirreportaje de cada una de las organizaciones que acuden al evento – y que también forman parte de la propia iniciativa – mientras beben coca cola. El surrealismo del acto va en aumento cuando comienza a hablar la responsable de la Oficina Española de Cambio Climático, quien relata los supuestos logros del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los momento culmen del acto ocurrió cuando el secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR) inició su monólogo y soltó perlas como esta: “cuando hay 400 habitaciones de hoteles llenas de británicos, alemanes o belgas en nuestras costas son 400 domicilios que no están gastando energía o agua”. El señor de la FEHR olvida que no es lo mismo gastar 1 litro de agua en la costa española (con gravísimos problemas de sobreexplotación) que hacerlo en Alemania, donde la disponibilidad de agua es inmensamente mayor. Pero qué les vamos a pedir, si en el acto no había ni un solo científico…

Después de que continuaran con sus monólogos de terror responsables de empresas como VIPs, Ecovidrio o Port Aventura, llegó otro de los momentos estelares, el publirreportaje de Ecoembes. Aquí, su responsable nos dejó momentos inolvidables, como cuando sentenció sin sonrojarse “lo poco que nos gusta el cambio” o que el cambio climático “no es un problema de los gobiernos – que también – ” (esto último debió añadirlo para no incrementar el grado de sonrojo), y sin embargo “las grandes empresas están comprometidas”. Aunque en un principio estas declaraciones puedan resultar más o menos escandalosas – y que nos puedan hacer hasta gracia por el grado de surrealismo – el fondo es tremendamente peligroso. Mientras que las grandes empresas se dejan la vida gastándose mucho dinero en parar el cambio climático, las PYMES y tú vivís a lo loco, sin conciencia. Por eso, el objetivo de esta campaña es “concienciar a los pequeños y medianos hosteleros”.

Quizá las PYMES no necesiten participar en campañas como esta, ya que no sobreexplotan recursos hídricos en todo el Planeta, como hace Coca Cola (dos claros ejemplos son los de El Salvador o India), o sus trabajadores sindicalistas no son asesinados en extrañas circunstancias, como es el caso de los sindicalistas asesinadosen Colombia. En relación a este hecho, Amnistía Internacional relata algunos de los casos. Probablemente estas PYMES tampoco fabriquen una bebida que contiene 39 gramos – casi 10 terrones – de azúcar en cada lata, contribuyendo de forma importante al incremento mundial en la epidemia de obesidad, por mucho que intente pagar para intentar que no salga a la luz, como así se demuestra en un estudio publicado en la revista científica American Journal of Preventive Medicine.

Es realmente clarificadora la imagen de la responsable del Pacto Mundial en España o la de la Oficina Española de Cambio Climático hablando sobre respetar el medio ambiente mientras se beben un vaso de Coca Cola. Momentos antes, la responsable de sostenibilidad de ECODES (organización privada para la “ecología y el desarrollo”) se preguntaba inocentemente “¿si sabemos el problema y estamos de acuerdo en las soluciones, por qué no actuamos?” La respuesta es muy simple, porque vuestros patrocinadores son la causa del problema.