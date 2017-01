2017, el año del capitalismo LGTBI

Ed Blerman cc

Hace unos días, nada más comenzar el 2017, leía un artículo de Boti García, expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). En él, me enteré de que en 2017 se celebrará en Madrid el World Pride (algo así como el Orgullo Mundial). Días después, en La Sexta Noticias se emite un reportaje que os invito a visualizar porque no tiene desperdicio. En él, se llega a decir frases como que "la llegada de Trump a EEUU incrementará el turismo LGTBI en España", que dicho turismo representa unos ingresos de 6.100 millones de euros anuales y que esto representa un 40% más que los ingresos que genera el turismo de negocios. También se dice que atraerán a muchos “millennials gais chinos”. Esto último reconozco que me deja K.O.

¡Ya somos más capitalistas que los “hombres de negocios”!

Enhorabuena, LGTBIs … ¡ya somos más capitalistas que los “hombres de negocios”! Celebrémoslo con orgullo, con un orgullo mundial. Sin embargo, deberíamos recordar, y debería recordar la FELGTB – que también aparece en este peculiar reportaje – que ese mismo sistema capitalista que ahora nos quiere tanto antes nos denostó, nos humilló, nos apaleó, nos marginó, nos estigmatizó, nos condenó y también nos mató. Ahora sigue haciendo lo mismo, pero con la salvedad de que ahora puedes salvarte si tienes dinero. Ahora si eres un marica rico (generalmente blanco y generalmente hombre) podrás casi hasta tener los mismos privilegios que los hombres blancos heterosexuales, e incluso podrás permitirte el lujo de humillar a otros (maricas o no) negros, pobres, mujeres, enfermos… Dice la FELGTB que este año es el año “por los Derechos LGTB en todo el Mundo”. ¿Derecho a qué? ¿A casarte, a comprar compulsivamente, a acceder a puestos en la Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas para apalear a otros maricas en las mismas condiciones que los apalearía un heterosexual? ¿Derecho a participar de ese mismo sistema y mismas estructuras que nos han intentado exterminar anteriormente? Yo no estoy orgulloso de nada, más bien, me da vergüenza y rabia que no estemos en las calles protestando con las mareas, con las feministas, con los ecologistas, me da vergüenza que no seamos aliados de todas aquellas personas oprimidas por el sistema capitalista.

Ustedes, señores gaympresarios y organizaciones que apoyáis el Orgullo oficial, sois cómplices de acallar voces críticas LGTBI, cómplices de mercantilizar las reivindicaciones, cómplices de convertir personas en euros, cómplices de que las reivindicaciones LGTBI reales mueran, cómplices de olvidar a las LGTBI precarias, pobres, extranjeras, negras, enfermas, sin estudios. Os habéis y nos habéis vendido al sistema capitalista.

Hay orgullos alternativos

Pero no quiero pecar de pesimista. Porque hay muchos grupos que ya se han dado cuenta de esta situación y de cómo se hace negocio con nuestra opresión e intento de exterminio. Hay Orgullos alternativos, hay asambleas y encuentros Transmaricabollos, grupos Transfeministas Queer, Anarqueers, Comunistas Queer, etc.

Pero a estos grupos no se les da voz, no interesa, no generan ingresos, no alaban a las alcaldesas de las grandes capitales, no viven de subvenciones del Estado, no son políticamente correctos, no tienen un alto poder adquisitivo, no viven en barrios gentrificados.

Ellos y ellas son los que no se callarán nunca, son los que pintarán las calles con mensajes incendiarios, son los que seguirán escandalizando, okupando casas y calles, expresándose en medios alternativos, ellas y ellos son la resistencia.

Nota del autor: el artículo se centra especialmente en los hombres LGTBI debido a que personalmente creo que las mujeres LGTBI nos llevan años luz de ventaja en lo que se refiere a la creación de espacios alternativos LGTBI.